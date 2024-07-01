В Новосибирске 63-летний мужчина организовал незаконную майнинговую ферму

По предварительной оценке правоохранителей, ущерб государству оценивается три миллиона рублей.Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новосибирску выявили и пресекли работу незаконной майнинговой фирмы, расположенной на территории складских помещений в Заельцовском районе.