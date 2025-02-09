Количество разведывательных кибератак резко выросло

Александр Ляшенко

"В России зафиксирован трехкратный рост доли разведывательных атак на веб-ресурсы отечественных компаний", это означает лишь одно, что российские атаки по Украинским целям, малоэфективны, стрельба по воробьям.Кто то в Генштабе ВС РФ, упорно не желает уничтожать центры принятия решений,нефтеперерабатывающие заводы, военкоматы, теле и радиомачты, мосты и тоннели!!!Кто этот крот???