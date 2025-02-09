Русская весна
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Русская весна

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Количество разведывательных кибератак резко выросло

Количество разведывательных кибератак резко выросло

Во второй половине 2024 года в России резко выросло количество разведывательных кибератак — до 22% от общей структуры киберинцидентов.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
&quot;В России зафиксирован трехкратный рост доли разведывательных атак на веб-ресурсы отечественных компаний&quot;, это означает лишь одно, что российские атаки по Украинским целям, малоэфективны, стрельба по воробьям.Кто то в Генштабе ВС РФ, упорно не желает уничтожать центры принятия решений,нефтеперерабатывающие заводы, военкоматы, теле и радиомачты, мосты и тоннели!!!Кто этот крот???
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