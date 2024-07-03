На Ozon Global больше нельзя купить дорогие смартфоны и ноутбуки

Этому может быть как минимум два объяснения: проблемы при расчетах с китайскими банками и пониженный порог беспошлинного ввоза товаров в РоссиюПродавцы Ozon Global сосредоточились на продаже более дешевых товаров, поскольку снизился порог беспошленного ввоза товаров.
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