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ЕС дал трещину по границе Германии

ЕС дал трещину по границе Германии

МВД ФРГ уведомило Еврокомиссию о введении стационарного пограничного контроля на границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
А  к себе мигрантов не хотят пускать.  Видно поняли, что с палестины и Израиля скоро пойдут беженцы. К себе.,однако. не хотят их впускать.
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23 час.
карюкалов вячеслав
Действительно.
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18 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Согласен основное только начнется после Украины.
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15 час.

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