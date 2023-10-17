МВД ФРГ уведомило Еврокомиссию о введении стационарного пограничного контроля на границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией.
ЕС дал трещину по границе Германии
Комментарии
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Регина Толстоброва
А к себе мигрантов не хотят пускать. Видно поняли, что с палестины и Израиля скоро пойдут беженцы. К себе.,однако. не хотят их впускать.
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23 час.
карюкалов вячеслав
Действительно.
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18 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Согласен основное только начнется после Украины.
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15 час.
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