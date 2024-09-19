Взрывающиеся рации в Ливане могут быть продуктом японской фирмы

Японский производитель коммуникационного оборудования заявил в четверг, что рации, которые взорвались в Ливане накануне, могли быть снятой с производства моделью, которую он продавал ранее, но с модифицированными батареями, сообщает 19 сентября деловое агентство Kyodo News.
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