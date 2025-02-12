«Монако» сгорел «Бенфике» за четыре минуты: получил гол и нелепейшую красную

Головина заменили. «Монако» принимал «Бенфику» в первом стыковом матче Лиги чемпионов. В первом тайме обошлись без голов, а в начале второго у хозяев все сломалось – пропустили и остались вдесятером всего за несколько минут.
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