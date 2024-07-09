«Гостевой брак меня совершенно устраивает», — Басков рассказал о «матери своей дочки»

Сегодня утром мы наткнулись на беседу пользователей в Telegram, которые активно пытались разгадать загадки личной жизни Николая Баскова и заметили, что очень хотелось бы услышать новость о рождении его детей.
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