Как рассчитать размер джинсов?

Сегодня хотела бы рассказать про такой важный момент, как выбор правильно посаженных джинсов. ⠀ ✅ Джинсы — это ключевой элемент многих базовых гардеробов, но часто мы не можем найти ту самую идеальную посадку.
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