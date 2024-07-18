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Царьград

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Рестораторы направят выручку с гастрофестиваля на нужды СВО

Рестораторы направят выручку с гастрофестиваля на нужды СВО

Рестораторы отправят более миллиона рублей — часть выручки за выходные "Лета в Москве" на нужды СВО.Несколько центральных улиц в центре Москвы в минувшие выходные, 13–14 июля, стали пешеходными в рамках фестиваля "Лето в Москве".

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