Рестораторы направят выручку с гастрофестиваля на нужды СВО

Рестораторы отправят более миллиона рублей — часть выручки за выходные "Лета в Москве" на нужды СВО.Несколько центральных улиц в центре Москвы в минувшие выходные, 13–14 июля, стали пешеходными в рамках фестиваля "Лето в Москве".