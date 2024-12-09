Servicepipe: объем кибератак на сайты крупных компаний за год увеличился на 80 процентов

Причина высокой ботовой активности заключается в росте ключевой ставки и инфляции Объем кибератак со стороны ботов на сайты крупных компаний в сегменте фуд-ритейла за год увеличился на 80%, специалисты фиксировали повышенную агрессивность уже известных ботнетов — сетей из зараженных устройств, использующихся для кибератак, сообщил РИА Новости руководитель аналитического отдела компании по кибербезопасности Servicepipe Антон Чемякин.