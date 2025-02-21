Искусственный интеллект помог разгадать природу странных впадин на Меркурии: они оказались моложе, чем считалось ранее

На поверхности Меркурия обнаружены загадочные углубления, эволюционирующие со временем. Эти необычные образования были впервые замечены во время миссии MESSENGER (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry, and Ranging).
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