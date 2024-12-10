Профессор Малинен: из-за "Орешника" у НАТО почти не осталось вариантов на Украине

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что у стран НАТО осталось мало вариантов в конфликте на Украине после появления у России новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник".
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