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Профессор Малинен: из-за "Орешника" у НАТО почти не осталось вариантов на Украине

Профессор Малинен: из-за "Орешника" у НАТО почти не осталось вариантов на Украине

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что у стран НАТО осталось мало вариантов в конфликте на Украине после появления у России новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник".

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