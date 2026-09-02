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Крымская газета

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Выставка к 100-летию актёра Евгения Леонова открылась в Симферополе

Выставка к 100-летию актёра Евгения Леонова открылась в Симферополе

В честь столетия выдающегося советского актера театра и кино, мастера озвучивания, народного артиста СССР Евгения Павловича Леонова, в библиотеке-филиале №4 имени М.

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