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Иркутск Сегодня

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От скейт-парка до детских садов: депутаты Иркутска держат на контроле работы в округах № 1, 3 и 34

Светлана Кузнецова, Елена Красноштанова и Иван Брилка совместно с администрацией города и жителями держат на контроле ход работ на ключевых объектах.

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