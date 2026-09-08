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Ученые выявили причины трудностей с избавлением от лишнего жира

Сбросить вес и удержать его на новом уровне часто оказывается сложной задачей. Согласно исследованию, опубликованному в Science Translational Medicine, одна из причин таких трудностей связана с долговременными изменениями в иммунных клетках жировой ткани.

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