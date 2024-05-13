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  • Татьяна
    Поддерживаю. Этих убийц мирных жителей только уничтожать.«Кракен» захлебну...
  • фарид сабиров
    Пора уже создавать военный союз Россия Китай Северная Корея Иран . И это точно будет последний гвоздь в ГРОБ англосук...Си Цзиньпин посет...
  • Леонид Ла Рошель
    Крякены-Хрюкены и прочие бандитские формирования сильны были только против безоружного мирного населения. Ситуация на...«Кракен» захлебну...

«Кракен» захлебнулся в собственной крови у Харькова: Карта специальной военной операции на Украине на 13 мая 2024 года

«Кракен» захлебнулся в собственной крови у Харькова: Карта специальной военной операции на Украине на 13 мая 2024 года

«Кракен» захлебнулся в собственной крови у Харькова: Карта специальной военной операции на Украине на 13 мая 2024 года Юлия СоколоваВ районе Харькова российские войска успешно уничтожили карательные подразделения украинских вооруженных сил, известные как «Кракен» и «РДК».

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Крякены-Хрюкены и прочие бандитские формирования сильны были только против безоружного мирного населения. Ситуация на поле боя для них в корне изменилась... только в плен этих тварей брать не надо... больше не  надо, плавали, знаем...
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10 час.
Т
Татьяна
Поддерживаю. Этих убийц мирных жителей только уничтожать.
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5 час.

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