«Кракен» захлебнулся в собственной крови у Харькова: Карта специальной военной операции на Украине на 13 мая 2024 года

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Леонид Ла Рошель

Крякены-Хрюкены и прочие бандитские формирования сильны были только против безоружного мирного населения. Ситуация на поле боя для них в корне изменилась... только в плен этих тварей брать не надо... больше не надо, плавали, знаем...