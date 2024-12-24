Кросби о том, что повторил рекорд «Питтсбурга» по передачам: «Я не думаю о своем месте в таких списках. Но встать рядом с Марио – это круто»

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Капитан «Пингвинс» набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (7:3). Он повторил рекорд «Питтсбурга» по числу результативных передач (1033 в 1308 играх), догнав Марио Лемье (1033 в 915 играх).