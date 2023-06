Вышел новый геймплей космической игры The Invincible от бывших разработчиков The Witcher 3, Cyberpunk 2077 и Dying LightВ рамках PC Gaming Show компания 11 bit Studios и студия Starward Industries представили новый геймплейный трейлер космической приключенческой игры The Invincible, в создании которой участвуют разработчики The Witcher 3, Cyberpunk 2077 и Dying Light.