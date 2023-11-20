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В Петербурге на 90-м году жизни скончалась писательница Нина Катерли

В Петербурге на 90-м году жизни скончалась писательница Нина Катерли

Стало известно, что в Петербурге ушла из жизни писательница Нина Катерли. Ей было 89 лет. Петербургская писательница и правозащитник Нина Катерли скончалась в возрасте 89 лет в Санкт-Петербурге, об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

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