В Петербурге на 90-м году жизни скончалась писательница Нина Катерли

Стало известно, что в Петербурге ушла из жизни писательница Нина Катерли. Ей было 89 лет. Петербургская писательница и правозащитник Нина Катерли скончалась в возрасте 89 лет в Санкт-Петербурге, об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.