«Их не остановить». Льюис Хэмилтон отказался от борьбы за чемпионство

«Их не остановить». Льюис Хэмилтон отказался от борьбы за чемпионствоFerrariСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон заявил, что больше не рассчитывает на рекордный восьмой титул по итогам сезона-2026.