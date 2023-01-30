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Осинькин о Писарском: «Крыльям» нужен был форвард, умеющий находить мячи в штрафной. Главное – у него есть страсть!»

Игорь Осинькин высказался о новом форварде «Крыльев Советов» Владимире Писарском. — Ваши первые впечатления от работы с Писарским? — Владимир голоден до футбола и голов.

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