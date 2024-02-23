В G7 решили не вводить санкции против России на этой неделе

Страны «Большой семерки» (G7) не станут на этой неделе вводить ограничительные меры в отношении РФ. При этом они, вероятно, выступят с призывом ужесточить уже существующие санкции, рассказал источник в дипломатических кругах.
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