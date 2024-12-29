В период с 11.12.2024 по 16.12.2024 в учреждении дошкольного образования, в соответствии с годовым планом работы, в рамках реализации здоровьесберегающего подхода, с целью формирования представлений о важности правильного питания, распространения семейного опыта в вопросе здорового образа жизни, проведена фотовыставка ´Здоровое меню´.