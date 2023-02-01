В Удмуртии состоятся чемпионаты МВД России по лыжным гонкам и служебному двоеборью

С 6 по 12 февраля 2023 года в Ижевске на СОЛК им. Г.А. Кулаковой состоятся чемпионаты МВД России по лыжным гонкам и служебному двоеборью среди территориальных органов и образовательных организаций МВД России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии