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«Стираем» стиральную машину: домашнее средство, которое убирает неприятный запах и плесень

«Стираем» стиральную машину: домашнее средство, которое убирает неприятный запах и плесень

Как «постирать» стиральную машину: эффективное домашнее средство Кому-то покажется странным, но стиральную машину нужно тоже изредка «стирать», чтобы она не становилась рассадником плесени и источником неприятного запаха.

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