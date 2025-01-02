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Андре Ли – автор 1-го гола в НХЛ в 2025-м. Форвард «Лос-Анджелеса» забросил 1-ю шайбу в лиге

Форвард «Лос-Анджелеса» отличился в матче с «Нью-Джерси» (3:0), забросив первую шайбу в лиге. Для этого 24-летнему игроку понадобилось 19 игр.

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