Американские СМИ увидели угрозу в решении Трампа по лицензии на Patriot для Украины

Американский журнал Responsible Statecraft заявил, что решение Трампа выдать Украине лицензию на производство ЗРК Patriot может угрожать национальной безопасности США из-за риска утечки секретных технологий, а Киеву в краткосрочной перспективе это не поможет.
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