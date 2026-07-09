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Царьград

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Американские СМИ увидели угрозу в решении Трампа по лицензии на Patriot для Украины

Американские СМИ увидели угрозу в решении Трампа по лицензии на Patriot для Украины

Американский журнал Responsible Statecraft заявил, что решение Трампа выдать Украине лицензию на производство ЗРК Patriot может угрожать национальной безопасности США из-за риска утечки секретных технологий, а Киеву в краткосрочной перспективе это не поможет.

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