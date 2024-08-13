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Первая встреча «Мэверикс» и «Селтикс» в новом сезоне НБА состоится 25 января

Первая игра между «Мэверикс» и «Селтикс» в новом сезоне НБА состоится 25 января в Далласе. Ответная встреча регулярного чемпионата в Бостоне намечена на 6 февраля.

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