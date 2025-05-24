Летние трансформации: как звезды изменят судьбы 4 знаков Зодиака Ирэн ОрлонскаяАстрологи предсказывают, что в ближайшем будущем некоторые знаки зодиака столкнутся с неожиданными событиями, способными существенно изменить их жизнь.
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