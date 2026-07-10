Очередные очень жаркие выходные ждут Омскую область. По данным синоптиков, в субботу ожидается до +32°, в воскресенье - от +26 до +31°.
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Очередные очень жаркие выходные ждут Омскую область. По данным синоптиков, в субботу ожидается до +32°, в воскресенье - от +26 до +31°.
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