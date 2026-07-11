На видео попали гонки водителей-мигрантов на автобусах в Казани

Сотрудники Госавтоинспекции Казани выявили в интернете видеоролик, на котором водители двух маршрутных автобусов устроили опасные соревнования в скорости, создав угрозу для пассажиров и других участников движения.
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