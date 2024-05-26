Эксперт Бондаренко: Отказ Байдена ехать на конференцию в Швейцарии, стал холодным душем для Зеленского

Глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко сообщил о том, что нежелание американского президента Джо Байдена ехать на так называемую «мирную конференцию» в Швейцарию, стало неприятным сюрпризом для Владимира Зеленского.
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