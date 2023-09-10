Театр абсурда

8 449 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Все  эти кадры в фильме Освобождение с Жукковым  вымысел от начала  до конца. Тем паче с Рокоссовским на пару. Рокосс...Ын и Путин. Это б...
  • Владимир Алтайцев
    похоже, ты, шавка США, мухоморов  объелсяюЫн и Путин. Это б...
  • Андрей Красноперов
    Ну , если вам северокорейцы не нужны на фронте, то езжайте воевать туда сами....Ын и Путин. Это б...

Небензя заявил, что несколько регионов Украины хотят присоединиться к РФ. Небензя указал на схожесть фальсификаций в провокациях в Константиновке и Буче

Небензя заявил, что несколько регионов Украины хотят присоединиться к РФ. Небензя указал на схожесть фальсификаций в провокациях в Константиновке и Буче

Небензя заявил, что несколько регионов Украины хотят присоединиться к РФ. Небензя указал на схожесть фальсификаций в провокациях в Константиновке и Буче Украинцы понимают, что "угроза для них исходит не от действий РФ, а от преступной политики Зеленского", заявил постпред при ООН Дарья ЧИПУРНАЯ   Василий Небензя сообщил, что другие регионы Украины стали присматриваться к опыту Донбасса Фото: GLOBAL LOOK PRESS Все больше украинцев понимают, что угроза для них исходит не от России, а от действий киевского режима во главе с Владимиром Зеленским.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх