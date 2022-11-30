Вадим Кулик озвучил несколько шагов, необходимых для развития рынка киберстрахования

Рынок страхования от киберугроз в России развивается, но пока не теми темпами, которыми бы хотелось, заявил Вадим Кулик, заместитель президента - председателя правления Банка ВТБ в рамках «Открытого заседания Комитета РСПП по цифровой экономике».