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Вадим Кулик озвучил несколько шагов, необходимых для развития рынка киберстрахования

Вадим Кулик озвучил несколько шагов, необходимых для развития рынка киберстрахования

Рынок страхования от киберугроз в России развивается, но пока не теми темпами, которыми бы хотелось, заявил Вадим Кулик, заместитель президента - председателя правления Банка ВТБ в рамках «Открытого заседания Комитета РСПП по цифровой экономике».

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