Имперская политика США создает по всему миру реакционные террористические движения

Украинские либералы оплакивают падение афганского режима, который не смог сдержать наступления исламистской организации Талибан* Запланированный вывод «ограниченного американского контингента» превратился в римейк панического отступления из Сайгона.
Украинские либералы оплакивают падение афганского режима, который не смог сдержать наступления исламистской организации Талибан* Запланированный вывод «ограниченного американского контингента» превратился в римейк панического отступления из Сайгона.
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