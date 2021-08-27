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Имперская политика США создает по всему миру реакционные террористические движения

Имперская политика США создает по всему миру реакционные террористические движения

Украинские либералы оплакивают падение афганского режима, который не смог сдержать наступления исламистской организации Талибан* Запланированный вывод «ограниченного американского контингента» превратился в римейк панического отступления из Сайгона.

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