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С нами не соскучишься!

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Прогулка к одинокому замку в скале посреди пустыни

Прогулка к одинокому замку в скале посреди пустыни

Посреди бескрайних золотых песков на севере Саудовской Аравии возвышается крепостная стена в скале. Фасад её – сплошь ровные линии и прямые углы; они резко контрастируют с шероховатым и неровным камнем, и это сочетание неизменно поражает тех, кто его видит.

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