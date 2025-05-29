Прогулка к одинокому замку в скале посреди пустыни

Посреди бескрайних золотых песков на севере Саудовской Аравии возвышается крепостная стена в скале. Фасад её – сплошь ровные линии и прямые углы; они резко контрастируют с шероховатым и неровным камнем, и это сочетание неизменно поражает тех, кто его видит.