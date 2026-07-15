В Кошехабле прошло заседание Координационного совета Движения Первых

В администрации Кошехабльского района прошло заседание Координационного совета Движения Первых. В нем приняли участие глава района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Заур Хамирзов, его первый заместитель Руслан Емыков и начальник управления образования Асят Берзегова.