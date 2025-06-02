В Тюмени собираются строить дома с квартирами без кухни

Неа. Стая идиотов это "лоббирует". Там, в "столице деревень" мозги закончились с переездом офисов Газпрома и прочих структур в Москву.

Андрей Ковалев

"Ничего личного, только бизнес" О. Генри "Дороги, которые мы выбираем" Чего еще можно сказать?! Безграмотная ДУМА напринимала законов, а это последствия.