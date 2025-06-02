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В Тюмени собираются строить дома с квартирами без кухни

В Тюмени собираются строить дома с квартирами без кухни

«В Тюмени собираются строить дома с квартирами без кухни»: Жители ЖК должны будут либо арендовать «кулинарную студию», либо нанять шеф-повара.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Неа. Стая идиотов это &quot;лоббирует&quot;. Там, в &quot;столице деревень&quot; мозги закончились с переездом офисов Газпрома и прочих структур в Москву.
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7 час.
Андрей Ковалев
&quot;Ничего личного, только бизнес&quot; О. Генри &quot;Дороги, которые мы выбираем&quot; Чего еще можно сказать?! Безграмотная ДУМА напринимала законов, а это последствия.
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6 час.
ВБ
Василий Блохин
Анна,с этой ланской бесполезно вести диалог,она больная на всю голову.
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6 час.
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