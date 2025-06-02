«В Тюмени собираются строить дома с квартирами без кухни»: Жители ЖК должны будут либо арендовать «кулинарную студию», либо нанять шеф-повара.
В Тюмени собираются строить дома с квартирами без кухни
Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Неа. Стая идиотов это "лоббирует". Там, в "столице деревень" мозги закончились с переездом офисов Газпрома и прочих структур в Москву.
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7 час.
Андрей Ковалев
"Ничего личного, только бизнес" О. Генри "Дороги, которые мы выбираем" Чего еще можно сказать?! Безграмотная ДУМА напринимала законов, а это последствия.
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6 час.
ВБ
Василий Блохин
Анна,с этой ланской бесполезно вести диалог,она больная на всю голову.
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6 час.
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