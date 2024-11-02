53-летняя актриса снялась в купальнике на отдыхе

Английская актриса Тэмзин Аутуэйт показала фанатам откровенное фото с отдыха в Катаре. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).