Как партизаны устроили гитлеровцам «Концерт»

Политика нацистов, направленная на зачистку жизненного пространства на Востоке от советских «недочеловеков» и угон советских граждан на рабские работы в Германию, привела к появлению широкой социальной базы для партизанского движения.
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