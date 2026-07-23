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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Марнера: «В «Торонто» у Митча все пошло не так с самого начала. Ему не дали бонусы в контракте новичка. Обещали, что их никто не получит. Но обещание не выполнили»

Даррен Феррис, агент нападающего « Вегаса » Митча Марнера , рассказал о взаимоотношениях хоккеиста и « Торонто ».

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