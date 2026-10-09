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Мировое обозрение

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Расчёт «Гиацинта-К» уничтожил мешавший продвижению ВС РФ опорник ВСУ

Расчёт «Гиацинта-К» уничтожил мешавший продвижению ВС РФ опорник ВСУ

Главное в тезисах: Точный удар: Расчёт новейшей самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-К» уничтожил опорный пункт ВСУ, сдерживавший продвижение российских штурмовых групп в Харьковской области.

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