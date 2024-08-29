Глава СК России запросил доклад об установлении обстоятельств совершения противоправных действий в отношении ученицы одной из школ Челябинска

В эфире программы на федеральном телеканале сообщалось, что в Челябинске мама ученицы гимназии обратилась в суд, поскольку ее дочь подвергалась на протяжении длительного времени избиению и другим противоправным действиям со стороны одноклассников, а преподавательский состав не вмешивался в ситуацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии