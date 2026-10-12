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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Яндекс" ограничил часть функций "Диска" после атак на дата-центры

"Яндекс" ограничил часть функций "Диска" после атак на дата-центры

Меры предприняли для работоспособности сервисов В "Яндексе" официально подтвердили ограничение некоторых функций сервисов "Яндекс 360", в том числе "Диска", пишет РБК.

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