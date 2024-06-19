Собянин назвал основные задачи развития системы социальной защиты Москвы

В ближайшие годы система социальных выплат будет активно развиваться Основной целью Правительства Москвы в области социальной защиты до 2030 года является обеспечение беспрепятственного выполнения социальных обязательств перед жителями города, сохранение традиций и внедрение более гибких и эффективных инструментов поддержки.
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