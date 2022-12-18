Морозов о гонораре: «Раздать долги и остается немного»

Боец UFC Сергей Морозов в интервью «NAIZADAI» ответил на вопрос о том, куда потратит гонорар за победный бой над Ньюсоном: «Гонорар звучит громко, но на самом деле раздать долги, отдать тренерам, менеджером и остаётся немного на жизнь.