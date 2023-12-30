Водительские права с истекающим сроком действия продлили на три года

Нововведение затронет более 5 млн водителей.фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»--> Срок действия водительских прав, который истекает в 2024 и 2025 годах, продлили на три года, сообщает пресс-служба МВД России.
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