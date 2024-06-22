Политика как он...
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Политика как она есть

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Полиция задержала пару приезжих, которая жгла мусор на Вечном огне в Сочи

Полиция задержала пару приезжих, которая жгла мусор на Вечном огне в Сочи

Полицейские курорта оперативно задержали пару приезжих, которые сожгли вещи в Вечном огне. Ими оказались 35-летний гость из Алтайского края и 38-летняя жительница Ростовской области.

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Комментарии
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Nina Данилова
Да к стенке,без суда
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1 час.
саша дмитренко
неужели  на  этот  раз  не  мигранты???)))))
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45 мин.
НК
Наталья Климова
Родители...учить...в 38 и 35 лет?!!Вы о чем?!Я в два года заставляла дочь поднять фантик и отнести в урну! И чуть позже начала рассказвать о войнах в которых участвовали ее предки.Ныне ей 24 года и в голову не придет гадить в общественном месте не только физически,но и морально!!Нашли маленьких деток!!!Особенно стыдно за пьянь,позорящую нашу область!Это нашу область,где 14 февраля никто не отмечает День Валентина,а отмечают освобождение Ростова-на-Дону от фашистов!!!
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16 мин.

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