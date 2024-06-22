Полиция задержала пару приезжих, которая жгла мусор на Вечном огне в Сочи

НК

Наталья Климова

Родители...учить...в 38 и 35 лет?!!Вы о чем?!Я в два года заставляла дочь поднять фантик и отнести в урну! И чуть позже начала рассказвать о войнах в которых участвовали ее предки.Ныне ей 24 года и в голову не придет гадить в общественном месте не только физически,но и морально!!Нашли маленьких деток!!!Особенно стыдно за пьянь,позорящую нашу область!Это нашу область,где 14 февраля никто не отмечает День Валентина,а отмечают освобождение Ростова-на-Дону от фашистов!!!