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ИИ научился измерять скорость старения по ДНК: FraminghamPACE связал эпигенетику с изменениями здоровья

ИИ научился измерять скорость старения по ДНК: FraminghamPACE связал эпигенетику с изменениями здоровья

Модель обучили на данных 2 069 участников многолетнего исследования сердца Framingham и проверили в независимых когортах и клиническом испытании ограничения калорийностиУчёные представили вторую версию FraminghamPACE — биомаркера на основе метилирования ДНК, который оценивает не биологический возраст человека, а скорость происходящих возрастных изменений.

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