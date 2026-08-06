ИИ научился измерять скорость старения по ДНК: FraminghamPACE связал эпигенетику с изменениями здоровья

Модель обучили на данных 2 069 участников многолетнего исследования сердца Framingham и проверили в независимых когортах и клиническом испытании ограничения калорийностиУчёные представили вторую версию FraminghamPACE — биомаркера на основе метилирования ДНК, который оценивает не биологический возраст человека, а скорость происходящих возрастных изменений.