4 апреля 2024 года чтится память священномученика Василия Анкирского. На Руси этот день получил название Василий Теплый.
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4 апреля 2024 года чтится память священномученика Василия Анкирского. На Руси этот день получил название Василий Теплый.